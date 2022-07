Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl von Privatgrundstück

Wegberg-Beeck (ots)

Am 18. Juli (Montag) verschafften sich zwei Personen Zutritt zu einem Privatgrundstück an der Fronhofstraße. Von diesem stahlen sie Arbeitsschuhe, mehrere Flaschen Bier und einen E-Scooter. Bei ihrer Tat wurden die Täter gefilmt. Sie waren beide zirka 18 bis 20 Jahre alt, 170 bis 180 Zentimeter groß und schlank. Beide hatten ein europäisches Erscheinungsbild. Eine der Personen hatte dunkle mittellange Haare und war mit einer kurzen Hose, einem Pullover sowie dunklen Sportschuhen bekleidet. Er trug eine Sonnenbrille in den Haaren und führte einen Bluetooth Lautsprecher umgehängt bei sich. Der zweite Täter hatte sehr kurze Haare, trug ein weißes T-Shirt, eine lange Jogginghose und Sneakers. Wer hat die Personen gesehen oder hat Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Es können auch Hinweise über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei gegeben werden oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

