POL-HS: Motorroller gestohlen

Geilenkirchen-Bauchem (ots) - Durch das Aufhebeln einer Garagentür gelangten Unbekannte in eine Garage an der Straße Am Alten Sportplatz. Daraus stahlen sie dann einen Elektroroller, zwei Ladegeräte für E-Bikes sowie diverse Werkzeug Akkus. Die Tat wurde in der Nacht zum 18. Juli (Montag) begangen.

