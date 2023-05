Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Zeugenaufruf nach pol. Verfolgungsfahrt

Goslar (ots)

Am Sonntagabend, 28.05.2023, sind Fahrer (30) und sein Beifahrer (27) eines blauen Audis vor einem Funkstreifenwagen des PK Seesen geflüchtet. Hierbei erreichte der spätere beschuldigte Fahrzeugführer innerorts eine Geschwindigkeit von über 100 km/h und gefährdete dabei erheblich den Straßenverkehr. Gegen 19:00 Uhr wollte die uniformierte Funkstreifenbesatzung den blauen Audi (Bereich Jacobsonstraße in Seesen) kontrollieren. Der Fahrzeugführer wurde durch einen Signalgeber aufgefordert zu halten. Statt dieser Aufforderung nachzukommen, ignorierte der Fahrer das Haltesignal, beschleunigte sein Fahrzeug und versuchte sich der Verkehrskontrolle zu entziehen. Im Verlauf der anschließenden Verfolgungsfahrt setzte der Audi auf die Fahrbahn (Am Brillenteich) auf, verursachte dabei eine Ölspur und kam folglich (Bereich Winkelsmühle) zum Stehen. Daraufhin versuchten beide Fahrzeuginsassen sich fußläufig vom Pkw zu entfernen. Während der Fahrzeugführer durch die Polizei noch vor Ort gestellt werden konnte, gelang dem Beifahrer zunächst kurzzeitig die Flucht. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde der Beifahrer jedoch wenig später aufgegriffen und ebenso vorläufig festgenommen. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer keinen Führerschein besitzt und unter Beeinflussung von Alkohol fuhr. Die Polizei hat Ermittlungen u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Alkoholeinfluss, Straßenverkehrsgefährdung und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Personen, die den blauen Audi auf der Fahrtstrecke (u.a. Poststraße, Bornhäuser Straße, Königsberger Straße, Sudetenstraße, Gänsepforte, Schäferreiweg, Fritz-Züchner-Straße, Hodgaswinkel, Heerstraße und Schildausportplatz) in Richtung Winkelsmühle beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Seesen zu melden.

