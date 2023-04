Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Vorfahrt missachtet

Am Dienstag stießen in Uhingen zwei Autos im Kreuzungsbereich zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 10.15 Uhr fuhr eine 42-Jährige mit ihrem VW in der Brückenstraße. Sie war in Richtung Schorndorfer Straße unterwegs. An der Gartenstraße missachtete sie die Vorfahrt eines 36-Jährigen. Dieser war mit einem Kühlwagen unterwegs und kam von rechts. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den fahrbereiten Fahrzeugen auf etwa 10.000 Euro. Das Polizeirevier Uhingen nahm die Ermittlungen zum Unfall auf.

In Baden-Württemberg und Deutschland zählen die Unfallursachen "Vorfahrt und Vorrang" in den letzten Jahren regelmäßig zu den Hauptursachen bei Verkehrsunfällen, auch mit tödlichen Folgen. Die Ursachen für Vorfahrtsverletzungen sind vielfältig. Eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr, ob als Kraftfahrer, Fahrradfahrer oder Fußgänger, erfordert jederzeit die volle Konzentration auf das Verkehrsgeschehen.

