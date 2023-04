Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen/Heidenheim - Nicht aufgepasst

Beim Rückwärtsfahren kam es am Dienstag in Niederstotzingen und Heidenheim zu Unfällen.

Ulm (ots)

Gegen 10.30 Uhr ereignete sich der Unfall in Niederstotzingen. Ein 52-Jähriger setzte in der Sielerstraße mit einem Laster zurück, nachdem er sich verfahren hatte. An der Straße parkte ein Ford. Der 52-Jährige stieß mit dem linken Heck des Lasters gegen die linke Seite des Autos. Die Polizei Giengen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Laster auf 100 Euro, am Ford auf 2.000 Euro.

Auch in Heidenheim verursachte ein Mann einen Unfall beim Einparken. Gegen 12.45 Uhr fuhr der 57-Jährige in der Steinheimer Straße mit einer Mercedes A-Klasse rückwärts. Dabei stieß er mit der Anhängerkupplung gegen die Stoßstange einer geparkten Mercedes C-Klasse. Die Polizei Heidenheim nahm den Unfall auf und schätzt den Schaden an der Mercedes C-Klasse auf 1.000 Euro. Am Auto des 57-Jährigen entstand kein Schaden.

Hinweis der Polizei:

"Wer ein Fahrzeug führt, muss sich beim Rückwärtsfahren so verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist; erforderlichenfalls muss man sich einweisen lassen", mahnt die Straßenverkehrsordnung. Gerade der Tipp, sich einweisen zu lassen, ist eine gute Hilfe, um Unfälle zu vermeiden. Der Rückspiegel und die Rückfahrkamera reichen nicht aus, um alles zu sehen. Unabdingbar ist der Blick über die Schulter nach hinten. Damit alle sicher ankommen.

+++++0750175 0746565 (BK)

Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell