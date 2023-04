Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Unfallverursacher ermittelt

Dank eines aufmerksamen Zeugen war ein Unfall am Dienstag in Süßen schnell geklärt.

Gegen 12 Uhr fuhr ein 66-Jähriger mit einem Sattelzug in ein Wohngebiet. Beim Abbiegen streifte er in der Teckstraße den geparkten Opel eines 26-Jährigen und fuhr weiter. Ein Zeuge bemerkte den Unfall und folgte dem Sattelzug. Der hielt an einer nahe gelegenen Firma, um abzuladen. Die Polizei Eislingen (Tel. 07161/8510) nahm die Ermittlungen auf. Sie schätzt den Schaden am Opel auf 2.000 Euro. Am Laster entstand kein Schaden. Lediglich ein Blech war verbogen. Der 66-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht entgegen.

Hinweis der Polizei:

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall gerufen wird, ist dagegen meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

