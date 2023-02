Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Generalversammlung der Jugendfeuerwehr

Am Donnerstag, dem 26. Januar 2023 fand die Generalversammlung der Jugendfeuerwehr des Löschzuges Bigge - Olsberg statt. Jugendfeuerwehrwartin Christina Balkenhol begrüßte die anwesenden Jugendlichen sowie Wehrleiter Marc Stappert, Löschzugführer Michael Bause, seinen Stellvertreter Jörg Hanfland und den stellvertretenden Stadtjugendfeuerwehrwart Daniel Benk. Sie blickte auf das vergangene Jahr zurück. 16 Mitglieder zählt die Gruppe derzeit, darunter 4 Mädchen und 12 Jungen. Die Nachwuchsretter scheinen sehr viel Spaß am Feuerwehrdienst zu haben, denn die Dienstbeteiligung war im vergangenen Jahr mit 80% als sehr gut zu bewerten, so die Jugendwartin. Insgesamt leisteten die Jugendlichen und ihre Ausbilder 1474 Stunden bei Übungen, Veranstaltungen und beim Auf- und Abbauen von Zelten. Diese kann man bei der Jugendfeuerwehr für Veranstaltungen ausleihen. Viele Spiel- und Dienstabende sowie praktische Übungen wurden durchgeführt. Ein Löschangriff aus offenem Gewässer am Stausee, eine Löschübung auf dem Betriebsgelände der Firma Olsberg, eine Showübung auf dem öffentlichen Kartoffelbraten des Löschzuges und eine Waldbrandübung, um nur einige zu nennen. Zum Jahresabschluss ging es unter Tage, der heimische Philipp-Stollen wurde besichtigt. Sophie Tigges wurde in der Versammlung zur Jugendgruppensprecherin gewählt, Mattis Richter zu ihrem Stellvertreter. Die neuen Kassenprüfer heißen Mailo Knepel und Lukas Wiese. Bastian Dinslage wurde in der Versammlung als Schriftführer wiedergewählt. Die Anwesenden der Wehr- und Löschzugführung sowie der Stadtjugendfeuerwehrwart bedankten sich bei den Ausbildern und ganz besonders bei den Jugendlichen für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr. In der heutigen Zeit ist es nicht selbstverständlich, sich in einer Jugendgruppe für die zukünftige Arbeit in einem Ehrenamt ausbilden zu lassen. Gerade die Hilfsorganisationen sind auf freiwillige Mitglieder angewiesen. Ohne sie wäre das System in Deutschland so nicht aufrecht zu erhalten. Deswegen sind alle Verantwortlichen sehr froh darüber, dass alle Mitglieder der Jugendgruppe mit so viel Spaß und Freude bei der Sache sind. So muss sich die Feuerwehr Olsberg keine Sorgen um ihre Zukunft machen.

