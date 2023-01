Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Gas mit Bremse verwechselt

Olsberg (ots)

Auf dem Parkplatz der Elisabeth Klinik in Bigge vertauschte am Morgen gegen 7:30 Uhr eine 66-jährige Hallenbergerin beim Einparken das Gaspedal mit der Bremse ihres Mercedes SUV. Der Wagen durchfuhr eine Hecke und schlug mit dem Vorderrad auf einem dahinter parkenden KIA in der Windschutzscheibe ein. Der Löschzug Bigge - Olsberg wurde zunächst mit dem Stichwort "Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person" alarmiert und rückte mit zweiundzwanzig Helfern und 3 Fahrzeugen an. Vor Ort stellte sich dann aber zum Glück heraus, dass die Verursacherin ihr Fahrzeug mit etwas Unterstütz von Passanten unverletzt verlassen konnte. In dem anderen Fahrzeug befand sich zum Unfallzeitpunkt Niemand. Die Feuerwehr sicherte den Mercedes mit der Seilwinde, stellte den Brandschutz sicher und unterstütze den Abschleppdienst bei der Bergung des Fahrzeuges. Die Fahrerin wurde vom mitalarmierten Rettungsdienst vor Ort untersucht, sie kam mit dem Schrecken davon. Einsatzende war für die Feuerwehr um 9:10 Uhr.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Olsberg, übermittelt durch news aktuell