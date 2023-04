Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Altheim/K7422 - Von der Fahrbahn abgekommen

Am Dienstag erlitt eine Beifahrerin Verletzungen nach einem Unfall auf der K7422 bei Altheim.

Ulm (ots)

Gegen 22.45 Uhr fuhr eine 18-Jährige in einem VW auf der Kreisstraße 7422 von Allmendingen in Richtung Ringingen. Eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger saßen auf den Beifahrersitzen. In einer Linkskurve kam die Fahrerin mit ihrem Auto, wohl aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie fuhr dabei etwa 50 Meter über eine Grünfläche, bevor sich das Auto um 45 Grad drehte und an einem Leitpfosten zum Stillstand kam.

Durch den Unfall erlitt die 17-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Frau zur Behandlung in eine umliegende Klinik. Die 18-jährige Fahrerin und der 19-Jährige Beifahrer blieben unverletzt.

Die Polizei Ehingen nahm den Unfall auf. Die Polizistinnen und Polizisten sicherten die Unfallstelle ab, fertigten Lichtbilder und vernahmen einen Zeugen. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro. Am Leitpfosten entstand Schaden von etwa 50 Euro.

Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten VW aus der Grünfläche.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht die eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen!

Ausführliche Informationen zu den Gefahren durch schnelles Fahren gibt eine Broschüre des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die im Internet unter www.statistik-bw.de bestellt oder heruntergeladen werden kann. Tipps gibt auch die Polizei in Broschüren, auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

