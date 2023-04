Polizeipräsidium Ulm

Schwere Verletzungen erlitt ein Fahrgast am Dienstag im Dornstadter Industriegebiet.

Ulm

Gegen 8 Uhr fuhr der Linienbus in der Hermann-Köhl-Straße. Ein 54-jähriger Radfahrer überquerte die Straße. Um einen Unfall zu vermeiden, musste der 63-jährige Busfahrer eine Vollbremsung machen. Im Bus stand ein 45-jähriger Fahrgast. Durch die Vollbremsung wurde er gegen eine Sicherheitsglasscheibe im Bereich des Ausganges geschleudert. Die Scheibe zerbrach. Dabei erlitt der 45-Jährige Verletzungen. Er kam mit Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus. Zu einem Kontakt zwischen Bus und Fahrrad kam es nicht.

Hinweis der Polizei:

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

