Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Unlingen - Radfahrerin hat nicht aufgepasst

Beim Ausfahren aus einem Grundstück passierte der Unfall am Dienstag in Unlingen.

Ulm (ots)

Kurz nach 7 Uhr war eine 25-Jährige mit ihrem Audi im Wagnergässle unterwegs. Eine 17-Jähriger fuhr dort mit ihrem Fahrrad von einem Grundstück auf die Straße ein. Dabei achtete die Jugendliche nicht auf den fließenden Verkehr und übersah wohl die Vorfahrtsberechtigte. Die Radlerin wurde frontal von dem Audi erfasst und über die Motorhaube geschleudert. Sie kam auf der Straße zum Liegen. Dabei zog sie sich Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten die 17-Jährige mit Verdacht auf leichte Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen. An dem Auto entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro und an dem Mountainbike von rund 200 Euro. Die Radfahrerin trug zum Unfallzeitpunkt einen Helm. Dadurch konnten schlimmere Verletzungen verhindert werden.

Verkehrsteilnehmern empfiehlt die Polizei besondere Aufmerksamkeit. Zweiradfahrer sind wegen ihrer schmalen Umrisse nur schwer zu erkennen. Deshalb heißt es: Lieber einmal mehr und genauer schauen.

Das Risiko von Stürzen kann zwar durch eigenes vorausschauendes und umsichtiges Verhalten, insbesondere bei der Teilnahme im Straßenverkehr, deutlich reduziert werden. Ganz auszuschließen ist die Unfallgefahr durch eigene oder Fehler anderer jedoch nie - wir alle machen Fehler, ob Kinder oder Erwachsene! Die dann drohenden Folgen: Schwere oder leider manchmal sogar tödliche Verletzungen können durch den richtigen Schutz verhindert oder zumindest deutlich gemindert werden. Mit der Aktion "Schütze Dein Bestes!" wirbt die Polizei mit ihren Sicherheitspartnern dafür, beim Radfahren einen Helm zu tragen.

