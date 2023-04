Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hattenhofen - Radfahrerin gestürzt

Schwere Verletzungen erlitt eine 59-Jährige am Dienstag in Hattenhofen.

Gegen 8.45 Uhr fuhr die 59-Jährige mit ihrem Pedelec in der Bruckwiesenstraße. Sie war in Richtung Zeller Straße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Buchenweg verlor die Frau aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrrad. Sie stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen am Kopf zu. Ein Zeuge entdeckte die gestürzte Radlerin und wählte den Notruf. Der Rettungsdienst brachte die schwerverletzte in ein Krankenhaus. Das Pedelec wurde beschädigt. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen. Sie ermittelt nun, wie es genau zu diesem Unfall gekommen ist. Unklar ist auch, ob die Frau einen Helm getragen hatte. Der Schaden am Fahrrad wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zeugen können sich direkt bei der Verkehrspolizei Mühlhausen (Tel. 07335/96260) melden oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Das Risiko von Stürzen kann zwar durch eigenes vorausschauendes und umsichtiges Verhalten, insbesondere bei der Teilnahme im Straßenverkehr, deutlich reduziert werden. Ganz auszuschließen ist die Unfallgefahr durch eigene oder Fehler anderer jedoch nie - wir alle machen Fehler, ob Kinder oder Erwachsene! Die dann drohenden Folgen: Schwere oder leider manchmal sogar tödliche Verletzungen können durch den richtigen Schutz verhindert oder zumindest deutlich gemindert werden. Mit der Aktion "Schütze Dein Bestes!" wirbt die Polizei mit ihren Sicherheitspartnern dafür, beim Radfahren einen Helm zu tragen.

