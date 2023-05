POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg

Polizeiinspektion Goslar

Platzverweis nicht befolgt - Gewahrsamnahme

Aufgrund einer alkoholisierten Person wurde die Polizei am Sonnabend, den 27.05, gegen 18.49 Uhr, zum Bad Harzburger Bahnhof gerufen. Der in Bad Harzburg wohnende 42jährige schrie dort laut umher und erregte so das Missfallen der Reisenden. Trotz erster Verständigungsschwierigkeiten konnte dem Verursacher ein Platzverweis ausgesprochen werden. Offensichtlich unbeeindruckt wurde die Person gegen 19.20 Uhr wieder von Passanten am selben Ort gemeldet. Mit diesem Hintergrund wurde die Person in Gewahrsam genommen. Sie wurde dem Polizeigewahrsam der Polizeiinspektion Goslar zugeführt und verbrachte dort den Großteil der Nacht. Zusätzlich zur Freiheitsentziehung werden dem Verursacher entsprechende Kostenrechnungen nachträglich zugestellt.

Beleidigung und Körperverletzung

In einer Bad Harzburger Gaststätte kam es am Sonntag, den 28.05.2023, um 02.40 Uhr, zunächst zu Streitigkeiten und in weiterer Folge zu Beleidigungen. Beschuldigt ist ein 50jähriger Bad Harzburger. Dieser beleidigte zwei weibliche Gäste des Lokals. Anschließend soll der Beschuldigte eine beteiligte 65jährige Bad Harzburgerin im Eingangsbereich der Gaststätte geschubst haben. Diese verletzte sich dadurch und wurde mittels RTW dem Goslarer Krankenhaus zugeführt. Entsprechend wurden zwei Strafverfahren eingeleitet, in denen die teilweise gegensätzlichen Behauptungen der vor Ort anwesenden Personen strafrechtlich gewürdigt werden.

Ruhestörungen

In den zurückliegenden Tagen kam es in der Bad Harzburger Innenstadt zu mehreren Ruhestörungen, welche den Einsatz der Polizei erforderten. Mit diesem Hintergrund wird nochmals ausdrücklich auf die Bad Harzburger Stadtordnung verwiesen, in der die Ruhezeiten und auch die Nachtruhe zeitlich fixiert sind.

