Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PI Goslar Sonntag, den 28.05.2023

Goslar (ots)

Hühnerdiebstahl

Goslar.

Zwischen Freitagabend, ca. 17:30 Uhr, und Samstagvormittag, ca. 11:00 Uhr, wurden aus einem verschlossenen Hühnerstall in einer Kleingartenparzelle in der Königsberger Straße in Goslar insgesamt 4 Hühner entwendet. Der/die Täter entkamen unerkannt.

Trunkenheitsfahrt

Goslar.

Am späten Samstagabend, ca. 23:10 Uhr, wurde ein 59jähriger Mann aus Bad Harzburg mit seinem Pkw im Bereich des Rammelsbergs durch eine Streifenwagenbesatzung kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 2.68 Promille. Dem Mann wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Ruhestörung

Goslar.

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 05:00 Uhr, wurde durch Anwohner eine Ruhestörung durch laute Musik, verursacht von einem Club in der Marstallstraße, gemeldet. Bei Eintreffen der Beamten war keine Musik mehr wahrnehmbar, sondern lediglich laute Gespräche der noch anwesenden Gäste im Außenbereich, bzw. die Örtlichkeit verlassenden Personen.

Schlägerei

Goslar.

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 06:00 Uhr, wurde durch einen Anwohner eine Schlägerei vor der Musikschule in Goslar, Marktstraße, gemeldet. Die Beamten konnten schließlich in der Nähe 4 männliche Personen aus Bayern und Nordrhein-Westfalen feststellen, welche offenbar an einer Auseinandersetzung beteiligt waren. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

i.A. Schumbrutzke, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell