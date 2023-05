Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PI Goslar Samstag, den 27.05.2023

Goslar (ots)

Einbruch

Goslar.

Am Freitagabend, zwischen 23:40 Uhr und 23:56 Uhr kam es im Windmühlenweg in Jerstedt zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Eine bislang unbekannte Person wurde von den Eigentümern im Wohnhaus überrascht und konnte mit einer geringen Menge Bargeld flüchten.

Schießübungen

Goslar.

Am führen Freitagabend, ca. 19:30 Uhr, wurden durch einen Zeugen Knall-/Schießgeräusche aus einem Waldstück nahe des Schützenhauses Oker gemeldet. Die eingesetzten Beamten konnten in der Folge einen 20jährigen Goslarer in dem betreffenden Waldstück antreffen. Dieser führte eine erlaubnispflichtige Schusswaffe mit sich. Eine Erlaubnis konnte er nicht vorweisen. Außerdem räumte er ein, dass er Schießübungen im Wald durchgeführt hatte. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich außerdem heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand. Entsprechend wurde er in der Folge einer Haftanstalt zugeführt.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Goslar.

Am Freitagmorgen, gegen 07:45 Uhr, wurde eine 34jährige Goslarerin mit ihrem Pkw in Oker kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrzeugführerin unter Betäubungsmitteleinfluss steht. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Am Freitagmittag, gegen 14:30 Uhr, wurde ein 35jähriger Goslarer mit seinem Pkw in der Straße "Im Schleeke" kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Betäubungsmitteleinfluss. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt. Außerdem stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Fahrverbot besteht. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Sachbeschädigungen

Goslar/Liebenburg.

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Bereich der Innenstadt von Goslar und im Stadtgebiet von Liebenburg zu mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien, augenscheinlich mit Bezug zu Fanszene von Eintracht Braunschweig, da jeweils blau/gelbe Farbkombinationen benutzt worden sind.

Motorradunfall

Harlingerode/Oker.

Am Freitagabend, gegen 21:00 Uhr, befuhr ein 25jähriger Mann aus dem Landkreis Göttingen mit seinem Motorrad die Landstraße aus Harlingerode kommend in Richtung Oker. Etwa in Höhe der Abfallentsorgungsanlage Heiligenholz kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Der Mann wurde in der Folge dem Krankenhaus Goslar zugeführt.

Alfred Hitchcock? Goslar.

Filmdreh? Am Freitagmittag, gegen 13:30 Uhr, passierte eine ältere Frau die Feldstraße in Höhe des Waldstücks Köppelsbleek, als sie unvermittelt 2 Raben attackierten. Filmreif schlug die Frau die Vögel mit ihrer Handtasche in die Flucht. Die bislang unbekannte Frau blieb offenbar unverletzt. Nach Angaben einer Anwohnerin kam es in der Vergangenheit bereits zu einigen solcher Vorfälle, die bislang jedoch nicht angezeigt worden sind.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

i.A. Schumbrutzke, PHK

