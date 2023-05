Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 26.05.2023

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 25.05.2023, gegen 14.20 Uhr, kam es auf der L 466 zwischen Rhüden und Lamspringe zu einem Verkehrsunfall. Ein 74jähriger Verkehrsteilnehmer aus dem Bereich Seesen kam alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kommt dort in einem Graben zu Fall. Der Fahrzeugführer verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht. Am Krad entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 100,00 Euro.

Nötigung im Straßenverkehr

Am Donnerstag, 25.05.2023, gegen 10.40 Uhr, sei ein Verkehrsteilnehmer im Bereich der B 82 zwischen Goslar und Seesen durch die Fahrweise eines anderen Verkehrsteilnehmers genötigt worden. Der Verkehrsteilnehmer sei dicht aufgefahren und hätte die Lichthupe betätigt. Anschließend sei der Anzeigeerstatter von dem Verkehrsteilnehmer überholt und ausgebremst worden. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von Werkzeug

Im Tatzeitraum vom 24.05.2023 und 25.05.2023 ist es zu einem Diebstahl von Werkzeugen von einem Grundstück in der Konrad-Zuse-Straße in Seesen gekommen. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 5000,00 Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung

Am Donnerstag, 25.05.2023, wurde der Polizei Seesen mitgeteilt, dass ein Fahrzeug beschädigt worden sei, welches am Bahnhofsplatz in Seesen abgestellt war. Am Fahrzeug entstanden Beschädigungen an den Scheiben der Beifahrerseite. Augenscheinlich sind die Scheiben eingeschlagen worden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 200,00 Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

