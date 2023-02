Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Ladendieb gestellt - Diebesgut war ein leerer Makita-Akkuschrauber-Karton

Neubrandenburg (ots)

Am 18.02.2023 gegen 18:00 Uhr wurde die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg zu einem Baumarkt in der Mirabellenstraße in Neubrandenburg gerufen, da sich ein Ladendieb nicht ausweisen konnte. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein 22-jähriger tadschikistanischer Staatsbürger einen Karton eines Akkuschraubers in seinen mitgeführten Rucksack gesteckt und den Kassenbereich passiert, ohne die Ware zu bezahlen. Er wurde dabei von Mitarbeitern des Baumarktes beobachtet und vor dem Verlassen des Baumarktes gestoppt.

Bei dem entwendeten Diebesgut handelt es sich um einen leeren Karton eines Akkuschraubers der Marke Makita mit einem Wert von 160 Euro. Der Wert des Kartons wird auf 10 Euro geschätzt. Die Ermittlungen wegen des Ladendiebstahls wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen.

