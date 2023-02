Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Einbruch in ein Restaurant

Friedland (ots)

Im Zeitraum vom 09.02.2023 zum 15.02.2023 ist es zu einem Einbruch in ein Restaurant in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Friedland gekommen. Bislang unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft und anschließend eine Musikanlage samt zwei zusätzlicher Musikboxen und ein iPad der Marke Apple entwendet. Der Stehlschaden wird auf ca. 1.300 Euro geschätzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1.400 Euro geschätzt.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Friedland aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem beschriebenen Einbruch stehen könnten oder andere sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Friedland unter 039601-300 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell