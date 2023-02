Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf Grund von Sekundenschlaf - Fahrer schwerverletzt

BAB20 (ots)

Am 16.02.2023 gegen 04:00 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 20 gekommen, bei welchem der Fahrer schwerverletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 42-jährige ukrainische Fahrzeugführer die BAB20 in Fahrtrichtung Lübeck, als er vermutlich auf Grund eines Sekundenschlafes im Bereich der Autobahnabfahrt Strasburg (Uckermark) mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und sich überschlagen hat. Der PKW kam an der Leitplanke zu stehen. Das Fahrzeug wurde durch vorbeifahrende Fahrzeuge bemerkt, die anschließend die Polizei informiert haben. Bei dem Unfall wurde der 42-Jährige schwerverletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden von ca. 3.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Es gab eine Verkehrswarnung, jedoch keine Sperrung der BAB20. Gegen 06:00 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell