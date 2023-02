Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Brand einer Garage

Malchin (ots)

Am 18.02.2023 gegen 20:00 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg der Brand von einem Garagenkomplex in der Dorfstraße in 17091 Kriesow gemeldet. Als die Beamten vor Ort ankamen, waren etwa 50 Kameraden der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz. Zu diesem Zeitpunkt brannte eine der zwölf Garagen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da der Dachstuhl immer wieder Feuer fing. Die Kameraden konnten aber ein Übergreifen des Feuers auf die benachbarten Garagen verhindern. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 1.000 Euro.

Bei dem Garagenkomplex handelt es sich um einen verfallenen, leerstehenden Garagenkomplex, bei welchem lediglich die Grundmauern vorhanden waren. In den Garagen befand sich Müll und Unrat.

Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei von Brandstiftung aus, da eine Selbstentzündung sowie ein technischer Defekt ausgeschlossen werden können. Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die am Abend des 18.02.2023 in dem besagten Garagenkomplex auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Malchin unter 03994-231 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell