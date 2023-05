Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Drei Einsätze am Freitag

Ennepetal (ots)

Am Freitag den 19.05.23 wurde die Feuerwehr Ennepetal drei mal alarmiert. Um 8:34 Uhr löste die Brandmeldeanlage des Rewe Marktes in der Gewerbestraße aus. Die Hauptwache erkundete den Bereich und konnte schnell Wasserdampf im Bereich der Fleichverarbeitung als Grund identifizieren. Die Anlage wurde zurückgeschaltet und an die Marktleitung übergeben. Die Löschgruppe Voerde musste nicht mehr ausrücken. Auf dem Parkplatz am Marktkauf war um 12:49 Uhr ein PKW Fahrer aufgrund eines medizinischen Problems in parkende PKW gefahren. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst behandelt, die Hauptwache kontrollierte die beteiligten Fahrzeuge auf auslaufende Betriebsmittel. Direkt von dieser Einsatzstelle ging es für vier Einsatzkräfte zur Feldstraße weiter. Hier wurde eine Patientin erstversorgt und später mit dem Rettungsdienst zusammen zum Rettungswagen transportiert.

