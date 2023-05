FW-EN: Zwei Parallele Brandeinsätze vor Mitternacht

Ennepetal (ots) - Zu einem Brand am Gebäude in der Büttenberger Straße wurde die Feuerwehr Ennepetal am Mittwoch, 17.05.2023 gegen 15:47 Uhr alarmiert. Vor Ort stelle sich heraus, dass eine Gartenhecke von ca. 5 m Länge gebrannt hatte, welche von den Anwohnern bereits selbst gelöscht wurde. Die betroffene Gartenhecke wurde von der Feuerwehr mit ca. 100 L Wasser nachgelöscht und anschließend mit einer ...

