Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Brennende Filteranlage, Brandmeldeanlage, Türöffnung und Tragehilfe

Ennepetal (ots)

Am Dienstag den 16.05.2023 wurde die Feuerwehr Ennepetal mehrfach alarmiert. Um 15:47 Uhr brannte im Ortsteil Voerde eine Filteranlage eines Recycling Betriebs. Die 30 Einsatzkräfte der Hauptwache, der Löschgruppe Voerde und Oberbauer löschten den Filter ab und bedeckten das ausgetretene Material mit Sand. Das Löschwasser wurde in Behältern aufgefangen. Nach einer abschließenden Kontrolle mit einer Wärmebildkamera konnte der Einsatz um 18:18 Uhr beendet werden. In der Einsatzzeit besetzt der Löschzug Milspe-Altenvoerde den Grundschutz für das Stadtgebiet. Die Brandmeldeanlage des Einkaufszentrum Voerder Straße 2 alarmierte die Hauptwache und den Löschzug Milspe-Altenvoerde um 21:35 Uhr. Hier war versehentlich ein Druckknopfmelder betätigt worden. Während des Einsatzes wurde eine hilflose Person hinter verschlossener Tür gemeldet. Diese Einsatzstelle wurde vom Löschzug Milspe-Altenvoerde abgearbeitet. Beide Einsätze um 22 Uhr. Um 00:41 Uhr am Mittwoch Morgen wurde von der Hauptwache der Rettungsdienst unterstützt. Aufgrund baulicher Gegebenheiten musste hier Tragehilfe geleistet werden.

