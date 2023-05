Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte-Wersen - Verkehrsunfallflucht Zeugen gesucht!

Lotte (ots)

Am Donnerstag (04.05.) in der Zeit von 11.30 Uhr bis 13.00 Uhr kam es in Lotte-Wersen zu einer Verkehrsunfallflucht. Am Sennlicher Weg, in Höhe des Fußgängerübergangs zum Krüger Internat, wurde ein geparkter VW Golf Kombi durch einen unbekannten Verursacher beschädigt. Der im linken Fahrzeugbereich entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Nähere Angaben zum Unfallverursacher liegen bisher nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell