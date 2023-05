Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Unfall auf Wirtschaftsweg, Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Steinfurt (ots)

Am Montag (08.05.2023) gegen 16.40 Uhr hat sich auf einem Wirtschaftsweg in Dumte ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 88-jährige Pedelec-Fahrerin wurde hierbei schwer verletzt. Ein 78-jähriger BMW-Fahrer fuhr auf der Straße Dumte von der K78 kommend an der Anschrift Dumte 22 vorbei. Nach bisherigem Kenntnisstand missachtete er an der folgenden Kreuzung die Vorfahrt der von rechts kommenden Pedelec-Fahrerin. Es kam zur Kollision zwischen Auto und Pedelec. Die verletzte Pedelec-Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

