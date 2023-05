POL-ST: Ochtrup, Container auf Baustelle aufgebrochen, Arbeitsmaterialien und Kabel gestohlen

Lengerich (ots) - Am Freitagabend (05.05.2023) ist ein leerstehendes Einfamilienhaus im Mühlenweg in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Gegen 19.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Zu diesem Zeitpunkt stand das Haus bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Ein Übergreifen auf ein benachbartes Gebäude konnte verhindert werden. Im Bereich des Brandortes war die Tecklenburger Straße für die ...

