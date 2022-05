Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Raub

In Göppingen nahmen drei Männer einem 35-Jährigen mit Gewalt sein Geld weg.

Ulm (ots)

Ein 35-Jähriger stand am Freitag gegen 16 Uhr an einer Bushaltestelle in der John-F.-Kennedy-Straße. Während er wartete soll ein schwarzer Kleinwagen an der Bushaltestelle angehalten haben. Aus dem Fahrzeug seien drei Personen ausgestiegen. Zwei der Männer sollen den 35-Jährigen festgehalten haben, während ihm der Dritte seinen Geldbeutel aus der Hosentasche nahm. Er soll 100 Euro entnommen und den Geldbeutel dann auf den Boden geworfen haben. Danach seien die drei wieder in ihr Auto eingestiegen und von dort weggefahren. Die Kriminalpolizei Göppingen (07161/63-2360) ermittelt nun nach den Männern aus dem Fahrzeug.

Bitte der Polizei: Melden Sie sich bei der Polizei, wenn Sie Zeuge von Straftaten werden. Damit übernehmen Sie Verantwortung für Ihre Mitmenschen. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

Andrea Wagner, Tel. 0731/188-1111

