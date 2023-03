Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendiebe gestellt

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 28.02.2023, kurz vor 16:00 Uhr entwendeten vier Personen gemeinschaftlich mehrere Elektroartikel aus einem Supermarkt in der Offenburger Allee. Anschließend flüchteten die Diebe samt Beutegut mit einem Pkw Ford. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug in der Ortlage Schmölln festgestellt und gestoppt. Die vier Insassen (m/w) im Alter von 22 bis 37 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Im Fahrzeug konnte das Diebesgut fest- und sichergestellt werden. Seitens der Altenburger Polizei wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

