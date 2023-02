POL-LWL: Zwei Glätteunfälle mit 5 verletzten Personen auf der BAB 14 bei Grabow

Parchim (ots) - Am frühen Mittwochmorgen wurden durch unbekannte Täter insgesamt 11 Papiercontainer in Parchim in Brand gesetzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Gegen 02:30 Uhr wurde der erste Brand bei einem Getränkemarkt in der Ludwigsluster Straße gemeldet. Daraufhin folgten weitere Brandmeldungen im Stadtgebiet. So wurden am Bahnhofsvorplatz und am Kino insgesamt 4 Papiercontainer ...

