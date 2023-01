Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Brandalarm im Pflegeheim

Ludwigsburg (ots)

Ein vergessenes Essen auf einem Herd führte am Donnerstag gegen 22:15 Uhr zu einen Einsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei in einem Pflegeheim in der Burghaldenstraße in Sindelfingen. Durch eine entstandene Rauchentwicklung hatte der Brandalarm ausgelöst. Es kam zu keinen Personen- und keinen Sachschäden. Die Freiwillige Feuerwehr Sindelfingen war mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell