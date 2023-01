Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall in der Wilhelmstraße

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Fußgänger kam es am Donnerstag gegen 10:00 Uhr im Bereich der Wilhelmstraße und der Körnerstraße in Ludwigsburg. Ein 30-jähriger Sprinter-Lenker befuhr die Wilhelmstraße in Richtung Arsenalstraße. Im Einmündungsbereich zur Körnerstraße bog er mit seinem Fahrzeug nach rechts ab. Zur gleichen Zeit lief ein 90 Jahre alter Fußgänger auf dem Gehweg der Wilhelmstraße in gleicher Richtung und wollte im weiteren Verlauf die Fahrbahn zur Körnerstraße queren. Beim Abbiegevorgang touchierte der Außenspiegel des Sprinters den Fußgänger, wodurch dieser stürzte. Durch den Sturz zog sich der 90-Jährige schwere Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Sprinter entstand durch den Verkehrsunfall kein Schaden.

