LPI-G: Kind bei Unfall verletzt

Gera (ots) - Gera. Eine 80-jährige Seniorin überquerte gestern (28.02.23) gegen 10:15 Uhr die Hainstraße an der Kreuzung zur De-Smit-Straße von rechts nach links. Zeitgleich hielt eine 49-Jährige mit ihrem Pkw Seat an der roten Ampel. Auf Grund eines grünen Rechtsabbiegerpfeils fuhr die Pkw-Fahrerin langsam in den Kreuzungsbereich ein und übersah herbei die Seniorin. Es kam zum Zusammenstoß, die Fußgängerin ...

mehr