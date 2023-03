Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fußgängerin beim Überqueren der Straße angefahren

Gera (ots)

Gera. Eine 80-jährige Seniorin überquerte gestern (28.02.23) gegen 10:15 Uhr die Hainstraße an der Kreuzung zur De-Smit-Straße von rechts nach links. Zeitgleich hielt eine 49-Jährige mit ihrem Pkw Seat an der roten Ampel. Auf Grund eines grünen Rechtsabbiegerpfeils fuhr die Pkw-Fahrerin langsam in den Kreuzungsbereich ein und übersah herbei die Seniorin. Es kam zum Zusammenstoß, die Fußgängerin wurde leicht verletzt. Zur Behandlung der Dame kam ein Rettungswagen zum Einsatz. (TL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell