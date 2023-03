Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Unfall bei Versuch einen Stau zu umfahren

Recklinghausen (ots)

Im Bereich einer Grundstückseinfahrt kam es am Montagmorgen zu einem Verkehrunfall mit einer verletzten Frau.

Eine 35-jährige Autofahrerin aus Datteln war mit ihrem Auto auf der Wittener Straße in Richtung Castrop-Rauxel unterwegs. Von hier aus bog sie nach links in eine Grundstückeinfahrt ab. Zeitgleich war ein 39-Jähriger aus Castrop-Rauxel mit seinem Auto in der Gegenrichtung unterwegs. Da sich der Verkehr in seiner Richtung staute, wich er nach rechts auf die Buspur aus, um den Stau zu umgehen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto der 35-Jährigen.

Die Frau wurde verletzt in ein Krankenhaus gefahren. Im Auto saß noch ein 1-jähriges Kind. Das Mädchen wurde vorsichtshalber auch ins Krankenhaus gefahren.

Bei dem Unfall entstand außerdem 30.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell