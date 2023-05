Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Altenberge, Zwei Fahrzeuge gestohlen

Emsdetten, Altenberge (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Sonntag (07.05.23), 16.30 Uhr und Montag (08.05.23), 07.30 Uhr in Emsdetten einen schwarzen Hyundai vom Grund-stück der Eigentümer gestohlen. Das schwarze Auto mit dem Kennzeichen BF-TS102 war im Müldersbusch auf der Grundstückseinfahrt des Autobesitzers geparkt. Wie der Hyundai entwendet wurde, ist unklar. Der Wert des Fahrzeuges liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

In der Zeit zwischen Sonntag, 14.00 Uhr und Montag, 08.30 Uhr ist in Altenberge am Bültenweg ein Wohnmobil entwendet worden. Der Eigentümer parkte das schwarze Wohnmobil mit dem Kennzeichen ST-JK615 auf einem öffentlichen Parkplatz. Auch hier kann bislang nicht gesagt werden, wie das Wohnmobil gestohlen wurde. Der Wert des Wohnmobils liegt in einem mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei hat die gestohlenen Fahrzeuge zur Fahndung ausgeschrieben und nimmt Hinweise auf der Polizeiwache Greven unter 02571/928-4455 oder auf der Polizeiwache Emsdetten 02572/9306-4415 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell