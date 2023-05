Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall bei Überholmanöver mit einer schwerverletzten Person in Lemwerder

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 05.05.2023, kam es gegen 11:00 Uhr auf der Delmenhorster Straße in Lemwerder im Rahmen eines Überholmanövers zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Dabei befuhr ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus Weyhe mit seinem Pkw die Delmenhorster Straße in Richtung Lemwerder und war im Begriff eine vorausfahrende Fahrzeugkolonne zu überholen, als aus dieser Kolonne heraus, ein 61-jähriger Delmenhorster mit seinem PKW seinerseits zum Überholen ausscherte. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge, woraufhin der Pkw des 61-Jährigen nach links von der Fahrbahn abkam und schließlich im dortigen Straßengraben zum Stehen kam, während der 34-Jährige unverletzt seinen Pkw am Straßenrand stoppte. Der zunächst eingeklemmte 61-Jährige konnte mit Hilfe der alarmierten Feuerwehrkräfte aus seinem Fahrzeug befreit werden und wurde schwerverletzt mit einem RTW einem Krankenhaus zugeführt. Der Pkw des 61-Jährigen wurde abgeschleppt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 15.000EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell