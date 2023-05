Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit schwerverletztem, alleinbeteiligten Fahrzeugführer in Butjadingen

Delmenhorst (ots)

Am Sonnabend, 06.05.2023, kam es gegen 04:00 Uhr auf der L 859 zwischen den Ortschaften Tossens und Ruhwarden zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Der 24-jährige Fahrzeugführer aus Butjadingen kam dabei aus bislang unbekannter Ursache mit dem Pkw bei geradem Streckenverlauf zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte gegen, um kurz darauf nach links von der Fahrbahn abzukommen. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem Baum, bevor der Pkw in einem wasserführenden Graben zum Stehen kam. Der Fahrzeugführer konnte sich trotz erlittener, schwerer Verletzungen eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und einen Notruf absetzen. Er wurde anschließend durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, wurde nachfolgend abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf 5000 EUR geschätzt.

