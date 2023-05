Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Bedrohung des Bürgermeisters von Brake

Delmenhorst (ots)

Der Bürgermeister von Brake hat über ein soziales Medium schwerwiegende Drohungen erhalten. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet.

Am Mittwoch, 03. Mai 2023, gegen 19:30 Uhr, hat der bislang unbekannte Urheber den öffentlichen Facebook-Auftritt des Bürgermeisters genutzt, um diesem in Kommentaren mit dem Tode zu drohen. Kurze Zeit später erfolgten ähnliche Äußerungen an anderen Stellen im Internet.

Noch am selben Abend suchte der Bürgermeister die Polizeidienststelle in Brake auf. Nach Sichtung der Drohungen wurden umgehend Maßnahmen zum Schutz des Bürgermeisters und seiner Familie getroffen. Die Ermittlungen zum Urheber der Kommentare wurden aufgenommen und dauern an.

