Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Donnerstag, 04. Mai 2023, 16:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in Delmenhorst entstanden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 70-jähriger Delmenhorster mit einem Kleinwagen den Parkplatz "Am Knick" in Delmenhorst. Beim Wenden rutschte er vom Bremspedal ab und beschleunigte den Kleinwagen. Dieser kollidierte in der Folge mit zwei Stahlpfosten, einer Ladesäule für Elektrofahrzeuge und einem geparkten, neuwertigen Pkw.

Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit, die Ladesäule wies ebenfalls erhebliche Schäden auf. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von mindestens 15.000 Euro.

