POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Sachbeschädigungen auf einem Firmengelände in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben am vergangenen Wochenende mehrere Anhänger und einen Pkw auf einem Firmengelände in Ganderkesee beschädigt und dadurch hohen Sachschaden verursacht. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von Freitag, 28. April 2023, 17:00 Uhr, bis Sonntag, 30. April 2023, 17:000 Uhr, begaben sich die Unbekannten auf das Gelände eines Reifenhandels in der Adelheider Straße und zerkratzten einen abgestellten Pkw. An diesem und sechs Anhängern zerstachen sie zudem die Reifen. Ingesamt entstanden dadurch Schäden in Höhe von ungefähr 8.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 entgegen.

