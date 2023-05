POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden 13-jähriges Kind verletzt

Rheine (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (07.05.2023) ist in das Schwimmbad am Hassenbrockweg eingebrochen worden. Unbekannte sind gewaltsam durch die Eingangstür in das Hallenbad gelangt. Bei der Tatausführung lösten die Einbrecher gegen 03.25 Uhr einen Alarm aus. Die Polizei traf vor Ort jedoch niemanden mehr an. Die Täter brachen im Eingangsbereich des Hallenbads einen Ticketautomaten auf und stahlen ...

