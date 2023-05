Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, versuchter Raub im Mai 2022 bei "Aktenzeichen XY ungelöst" Fall wird in ZDF-Sendung vorgestellt, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Ein Fall aus dem Jahr 2022 wird am Mittwoch (10.05.23) ab 20.15 Uhr in der Fernsehsen-dung "Aktenzeichen XY ungelöst" im ZDF vorgestellt. Kriminalhauptkommissar Timo Reeker von der Kreispolizeibehörde Steinfurt ist im Studio zu Gast.

Ein kurzer Rückblick auf den Fall:

Am Freitag (13.05.22) gegen 22.08 Uhr gab es an der Leerer Straße in Steinfurt einen ver-suchten Raub auf den dortigen Kiosk. Ein bisher noch unbekannter, männlicher Täter betrat das Geschäft in Steinfurt. Er zerschlug die aufgebaute Glastrennwand zwischen Kasse und Verkaufsraum mit einem sogenannten Hammerbeil. Anschließend ging er in den Kassenbe-reich und bedrohte dort die Kassiererin mit diesem Beil. Als die Kassiererin seiner Forde-rung, die Kasse zu öffnen, nicht nachkam, wurde sie zu Boden gestoßen und getreten. Dem Täter selbst gelang es anschließend nicht, die Kasse zu öffnen. Er ergriff die Flucht. Nach Zeugenaussagen wartete draußen eine zweite Person, und beide flüchteten zu Fuß in Rich-tung Bahnhof Steinfurt.

Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben: Der Mann war etwa 1,85 Meter groß und 25 bis 30 Jahre alt. Er sprach Hochdeutsch ohne erkennbaren Dialekt oder Akzent. Er trug schwarze Bekleidung, überwiegend der Marke Adidas (Jacke und Hose) sowie einen schwarzen Adidas-Rucksack.

Wer Hinweise zum Täter geben kann wird gebeten, sind bei der Polizei Steinfurt, unter der Telefonnummer 02551/15-4115 zu melden.

