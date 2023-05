Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Zwei Autos mit eingeschlagener Scheibe

Greven (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (05.05.2023) sind an zwei Autos jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen worden.

Die erste Tat ereignete sich zwischen Donnerstag 18.00 Uhr und Freitag 06.30 Uhr. Unbekannte schlugen die Seitenscheibe eines grauen Seats ein und entwendeten eine Geldbörse mit Bargeld, die auf dem Beifahrersitz gelegen hat. Das Auto parkte auf der Scharnhorststraße, Ecke Bismarckstraße.

In einem zweiten Fall stellte der Besitzer eines blauen Nissan Micra am Donnerstag gegen 07.30 Uhr ebenfalls eine eingeschlagene Seitenscheibe an seinem Fahrzeug fest. Er hatte sein Auto am Vortag gegen 15.00 Uhr in der Sackgasse Eschstraße geparkt. Aus dem Auto stahlen die Täter eine Laptoptasche. Darin befand sich jedoch kein Laptop, sondern persönliche Unterlagen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob es einen Tatzusammenhang gibt, ist Gegenstand dieser Ermittlungen. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, die Polizeiwache in Greven unter der Telefonnummer 02571/928-4455 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell