POL-ST: Ladbergen, Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall Auto landet auf der Seite

Ladbergen (ots)

Am Donnerstag (04.05.2023) gegen 13.28 Uhr hat sich auf der Lengericher Straße ein Verkehrsunfall ereignet. Zwei Frauen wurden hierbei leicht verletzt. Eine 32-jährige Ladbergenerin fuhr mit ihrem Seat auf der Lengericher Straße in Richtung Lengerich. Sie beabsichtigte in Höhe der Hausnummer 60 nach rechts in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Daher verlangsamte sie ihre Geschwindigkeit. Hinter ihr fuhr eine 63-jährige Frau aus Ladbergen mit ihrem Peugeot. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, als die 63-Jährige rechts am vorausfahrenden Seat vorbeifuhr. In der Folge kam der Peugeot nach rechts von der Fahrbahn ab und landete auf der Seite. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Beiden Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich.

