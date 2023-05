Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Rinderstall in Brand, Feuerwehr und Polizei vor Ort

Hörstel (ots)

Aktuell steht in Hörstel-Lage ein Rinderstall im Vollbrand. Feuerwehr und Polizei sind vor Ort, die Löscharbeiten laufen. Der Hof, zu dem der Stall gehört, liegt an der Straße Ludwigswald zwischen Flöttenweg und Jacksonweg. Nach bisherigem Kenntnisstand befanden sich keine Personen in dem Gebäude. Es sind Rinder entlaufen, die derzeit eingefangen werden. Für den Straßenverkehr gibt es keine Beeinträchtigungen. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell