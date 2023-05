Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Diebe stehlen zehn Aufsitzrasenmäher Wert im fünfstelligen Eurobereich

Steinfurt (ots)

Von dem Firmengelände eines Handels für Landtechnik an der Wettringer Straße haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag (02.05.23), 18.00 Uhr, und Mittwoch (03.05.23), 07.15 Uhr, insgesamt zehn Aufsitzrasenmäher entwendet. Ersten Erkenntnissen zufolge schraubten sie im hinteren Bereich des Geländes ein Zaunelement auf. Der Zaun grenzt an den Schulhof des Gymnasiums Arnoldinum an. Neben den Rasenmähern stahlen die Diebe auch eine Stubbenfräse sowie zwei Kennzeichen von Firmenwagen. Der Wert des Diebesguts liegt im hohen fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt zu diesem Diebstahl und sucht Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Wache in Steinfurt unter Telefon 02551/15-4115 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell