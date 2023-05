POL-ST: Rheine-Mesum, Brand in Produktionsbetrieb Feuer bricht bei Dacharbeiten aus

Steinfurt (ots) - In Greven und in Ochtrup sind in den vergangenen Tagen zwei Autos aufgebrochen worden. In Greven schlugen unbekannte Täter an der Straße Kaup's Esch eine Seitenscheibe eines Renault Megane ein. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag (02.05.23), 20.00 Uhr, und Mittwoch (03.05.23), 08.30 Uhr. Aus dem Auto wurde eine Geldbörse entwendet. Der Wagen ...

