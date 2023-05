Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Ochtrup, Unbekannte machen sich an Autos zu schaffen Geldbörse gestohlen

Steinfurt (ots)

In Greven und in Ochtrup sind in den vergangenen Tagen zwei Autos aufgebrochen worden. In Greven schlugen unbekannte Täter an der Straße Kaup's Esch eine Seitenscheibe eines Renault Megane ein. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag (02.05.23), 20.00 Uhr, und Mittwoch (03.05.23), 08.30 Uhr. Aus dem Auto wurde eine Geldbörse entwendet. Der Wagen stand auf einem Parkplatz auf Höhe der Hausnummer 22. In Ochtrup machten sich in der Nacht zu Donnerstag (04.05.23) gegen 02.35 Uhr drei unbekannte Täter am Bergweg an einem grauen Opel Astra zu schaffen und öffneten diesen auf unbekannte Art und Weise. Der Wagen stand in einem Hinterhof auf Höhe der Hausnummer 26. Der Hund der Geschädigten schlug an und bellte. Daraufhin wurde die Geschädigte wach und schaute aus dem Fenster ihrer Wohnung. Sie begab sich nach draußen und schrie die Unbekannten an. Daraufhin flüchteten diese in Richtung Stadtmitte. Entwendet wurde aus dem Auto ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Die drei Täter, alle männlich, waren dunkel gekleidet und hatten schwarze Haare. Eine nähere Beschreibung gibt es nicht. Die Polizei ermittelt zu den Taten, Hinweise von Zeugen nehmen die Wache in Greven unter Telefon 02571/928-4455 sowie die Wache in Ochtrup unter Telefon 02553/9356-4155 entgegen.

