POL-ST: Rheine, Einbruch in Handy-Shop Eingangstür mit Gullideckel eingeschlagen

Unbekannte sind am frühen Donnerstagmorgen (04.05.23) gegen 02.30 Uhr in einen Handy-Shop an der Emsstraße, nahe der Klosterstraße, eingestiegen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschaffte sich ein Täter gewaltsam Zutritt ins Geschäft, indem er mit einem Gullideckel die Eingangstür aus Glas ein-schlug. Eine Zeugin hörte den Knall und verständigte daraufhin die Polizei. Sie beobachtete, wie der Unbekannte zu Fuß in Richtung Ems flüchtete. Zur Bekleidung der Person konnte sie folgende Angaben machen: Die Person trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose und weiße-schwarze Schuhe. Über das Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Rheine unter der Telefonnummer 05971/938-4215 entgegen.

