Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Brand an einem Verwertungszentrum Löscharbeiten dauern an

Ochtrup (ots)

In Ochtrup ist die Feuerwehr zurzeit mit Löscharbeiten am Weinerpark 17 an dem dortigen Verwertungszentrum eingesetzt. Hier ist es zu einem Brand größeren Ausmaßes gekommen. Die Polizei und die Feuerwehr wurden heute (Mittwoch, 03.05.) um 15.36 Uhr über den Brand informiert. Zum derzeitigen Stand der Ermittungen (17.00 Uhr) brennt Kunststoff, der dort gelagert wird. Das Feuer hat auf eine Halle auf dem Gelände übergegriffen. Menschen befinden sich nicht in Gefahr. Drei Personen wurden durch das Feuer leicht verletzt und wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache und zur Schadenshöhe dauern an.

